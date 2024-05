Mina Volden sendte Sunndal 2 i føringen et kvarter før pause, men fire minutter senere utlignet Andrea Hovslien Kvisvik for Straumsnes. Mina Volden scoret igjen da hun gjorde 2-1 fem minutter før sidebytte. Julie Bakken scoret for Sunndal 2 fire minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1, og det sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Målshow etter pause

Etter 40 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ingrid Utne satte inn 4-1. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Maiken Langholm Thomassen reduserte til 2-4. Mathilde Tørset Lånke satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Sunndal 2. Straumsnes reduserte til 3-5 ved Dennis Hoem Vatn etter 48 minutter. Sju minutter senere scoret Ingrid Utne igjen da hun gjorde 6-3, og etter 59 minutters spill vartet samme spiller opp med hattrick. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Mina Volden. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-8.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Straumsnes på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Sunndal 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Arnt Egil Ødegård var dommer. 57 tilskuere var til stede på kampen.

I neste runde skal Sunndal 2 måle krefter med Vestnes Varfjell 30. mai. Straumsnes møter Eide og Omegn 2 6. juni.