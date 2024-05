Mathea Brakestad Øyri sendte Åsane i føringen etter 28 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Dro ifra

Milla Kate Brekke-Opshaug fikk nettsus og doblet ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og fire minutter før slutt la Isabell Eide-Hellesund på til 3-0 for Åsane. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Spennende runde i vente

Etter torsdagens kamp er Åsane på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Nordhordland er nummer sju med null poeng.

Kim Andre Wollertsen var kampleder.

I neste runde skal Åsane måle krefter med Tertnes 30. mai, mens Nordhordland møter Askøy samme dag.