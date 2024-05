Aksel Løland sendte Havørn foran da han satte inn 1-0 etter kun to minutter, og Havørn doblet ledelsen da Rafael Kiflay satte inn 2-0 etter 22 minutters spill. Havørn-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 rett etterpå, og etter 27 minutter la Joakim Mykland Rae på til 4-0 for Havørn. Rafael Kiflay fikk sitt hattrick fire minutter senere, og Havørn rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 6-0.

Havørn dro ifra

Eliott Odin Bertrand-Biran satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget, og etter 57 minutters spill scoret Rafael Kiflay igjen da han gjorde 8-0. Fire minutter senere reduserte Randaberg 3 da Vetle Jonas Ødven Michaelsen satte inn 1-8-målet. Rafael Kiflay scoret igjen da han gjorde 9-1 etter 64 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Recep Tayyip Bag fikk gult kort.

Havørn topper tabellen

Dermed har Havørn vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Havørn serieleder på tabellen med 13 poeng, mens Randaberg 3 er nummer åtte med tre poeng.

I neste runde skal Havørn møte Lura 2, mens Randaberg 3 møter Forus og Gausel 2.