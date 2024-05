Erik Lilleås Sandal ga Sykkylven 2 en tidlig ledelse allerede etter to minutter, men etter 20 minutters spill utlignet Sula til 1-1. Sju minutter senere tok Sula ledelsen. Gimenez Cruz sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Sula tok ledelsen på nytt noen minutter ut i andre omgang, men et kvarter før slutt scoret Stian Berg Kaldhussæter for Sykkylven 2. Sevrin Andrè Kirkebø Lund sendte Sykkylven 2 foran igjen da han satte inn 4-3 ti minutter senere. Fire minutter før slutt fikk Sykkylven 2 straffe, og Gimenez Cruz scoret 5-3-målet. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-3.

Sykkylven 2s Stian Berg Kaldhussæter, Nikolai Flatabø Fet og Anton Øvreberg pådro seg gult kort. For Sula fikk Jonas Aljon Vedde Ona, Karl-Johan Blomvik og Stian Gunnar Hellevik gult kort.

Tok over femteplassen

Etter lørdagens kamp er Sykkylven 2 nummer fem på tabellen med åtte poeng, mens Sula er på fjerdeplass med ni poeng.

Dagfinn Berg Tjervåg var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. mai. Sykkylven 2 skal spille mot Ellingsøy, mens Sula møter Godøy/Giske 2.