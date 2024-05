Gunhild Birgitte Beverfjord ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet allerede etter fire minutters spill, men Kattem 7er utlignet til 1-1 da Kristin Hovdenakk Kalvatn satte ballen i mål ti minutter senere. Trygg/Lade 7er tok ledelsen på nytt da Berg satte inn 2-1 etter 17 minutter, og Camilla Svendsen Krüger scoret 3-1-målet for Trygg/Lade 7er fem minutter senere. Julie Valstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Trygg/Lade 7er fem minutter før hvilen, og Beverfjord scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-5.

Dominerte etter pause

Ett minutt etter pause scoret Berg sitt andre mål da hun gjorde 6-1, og Hilde Vågen Roaldset satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Fem minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Trygg/Lade-angriperen satte inn 8-1, og fire minutter senere vartet Berg opp med hattrick. Laura Fuglsig Kjeldsen la på til 10-1 for Trygg/Lade 7er etter 50 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Linn-Merethe Fitzwilliam Gilton Grytdal satte inn 11-1 for Trygg/Lade 7er. Valstad scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 12-1 etter 54 minutter, og minuttet før full tid scoret Grytdal igjen da hun gjorde 13-1. Tre minutter på overtid reduserte Kattem 7er ved Sol Haugen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-13.

Trygg/Lades Synnøve Myhre Refvik pådro seg gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter mandagens kamp er Kattem nummer ni på tabellen med null poeng, mens Trygg/Lade er på tredjeplass med ni poeng.

Simen Olsen Haug var kampleder.

Trygg/Lade spiller neste kamp mot Dolmøy 20. mai, mens Kattem prøver seg mot Kolstad 27. mai.