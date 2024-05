Theodor Lohne Dub-Akbari sendte Gulset 3 foran da han satte inn 1-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Hentet inn ledelsen

Mirvan Adib Bali sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andre omgang. Benjamin Hetlelid Håvie ga Gulset 3 ledelsen igjen etter 52 minutter, og like etterpå scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-1. Et kvarter før slutt reduserte Heddal da Emilian Bakken Løvheim satte inn 2-3-målet, og Mirvan Adib Bali utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Gulset 3 på topp i serien på tabellen med åtte poeng, mens Heddal er på andreplass med sju poeng.

Aness Afli var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gulset 3 spiller neste kamp mot Snøgg 2 21. mai, mens Heddal bryner seg på Snøgg 2 29. mai.