Levanger 2 tok føringen da Vemund Svendgård-Roe satte inn 1-0 etter 21 minutters spill, men Sebastian Hyldmo sørget for balanse i Remyra-regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Mohamad Sadok Alsafri sendte Remyra i ledelsen et kvarter før pause. Sebastian Myhr Bjerkli satte ballen i mål to minutter før sidebytte for Remyra og sørget for at stillingen var 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 til pause.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Joachim Rømo fikk gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp er Levanger 2 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Remyra er nummer fire med sju poeng.

Jan-Magnus Johnsen Bråthen var kampleder.

23. mai er det ny kamp for Levanger 2. Da møter de Lånke 2. Remyra skal måle krefter med Neset/Aasguten samme dag.