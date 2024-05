Linnea Sanden sendte Treungen i ledelsen etter bare fem minutters spill, og fem minutter senere doblet L. Sanden ledelsen til Treungen. Nordbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Treungen etter tolv minutter, og Vilja Bakken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Treungen. Nordbø scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 et kvarter før sidebytte, og rett etterpå var hattricket et faktum for samme spiller. Etter en halv time scoret Treungen-angriperen igjen da hun gjorde 7-0, og fire minutter senere vartet L. Sanden opp med hattrick. Samme lag økte ledelsen da Vår Setane Sundsli satte ballen i nettet noen minutter før hvilen. Dermed var stillingen 9-0. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 9-0.

Målshow i andre omgang

Treungen-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og vertene rykket ytterligere ifra da L. Sanden økte ledelsen seks minutter etter pause. Nordbø scoret igjen da hun gjorde 12-0 etter 57 minutter, og Nordbø scoret sitt sjette mål da hun gjorde 13-0 da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 13-0.

Treungen leder serien

Etter onsdagens kamp er Treungen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vinje er nummer fire med null poeng.

Svein Martin Wetteland dømte kampen.

I neste runde skal Vinje måle krefter med Åmdal-Tokke 28. mai. Treungen møter Høydalsmo 29. mai.