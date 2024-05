Etter 17 minutters spill tok Vestnes Varfjell ledelsen ved Håseth. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Scoring fra elleve meter

Fire minutter etter sidebytte doblet Vestnes Varfjell ved samme spiller, og Vestnes Varfjell-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 3-0 ett minutt senere. Etter 48 minutter økte avstanden mellom lagene da Håseth satte inn 4-0, og en av lagets spillere la på til 5-0 for Vestnes Varfjell like etterpå. Et kvarter før slutt fikk Vestnes Varfjell straffespark, og en spiller satte inn 6-0-målet. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt senere. Den endelige stillingen i kampen ble 0-7.

Vestnes Varfjell topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Langfjorden/Skåla på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Vestnes Varfjell er på førsteplass med ni poeng.

Dag Kilskar Næss var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestnes Varfjell spiller neste kamp mot Åndalsnes/Isfjorden 2 21. mai, mens Langfjorden/Skåla prøver seg mot Træff 2 dagen etter.