Anneli Kaspersen Hilanmo sendte Remyra/Stjørdals-Blink/Fram i ledelsen etter 13 minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Varden Meråker, da Ida Veimo doblet ledelsen for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram. En av lagets spillere reduserte for Varden Meråker etter 26 minutters spill. Ni minutter senere scoret Remyra/Stjørdals-Blink/Fram-angriperen igjen da hun gjorde 3-1, og det sto seg til pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Målbonanza etter pausen

Nora Sandvik la på til 4-1 for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram noen minutter ut i andre omgang, og ni minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Linnea Eklund Ydsti satte inn 5-1. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-1.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Remyra/Stjørdals-Blink/Fram på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Varden Meråker er nummer åtte med fire poeng.

Mikail Kilic var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Varden Meråker måle krefter med Neset, mens Remyra/Stjørdals-Blink/Fram møter Strindheim 2.