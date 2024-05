Pedersen sørget for at Sula fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare ni minutter, og Sula doblet ledelsen da Jonas Karlsbakk satte inn 2-0. Marius Bendik Hasfjord Brækkan økte til 3-0 for Sula etter 32 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Dro ifra

Pedersen scoret igjen da han gjorde 4-0 etter 65 minutter, og to minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Etter 73 minutters spill reduserte Vigra ved Kristian Løvold Walderhaug. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-1.

Sulas Kjell Tore Pedersen fikk se det gule kortet.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Sula på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Vigra ligger på sjetteplass med tre poeng.

Ian William Elkington dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sula måle krefter med Ellingsøy 15. mai. Vigra møter Ellingsøy 22. mai.