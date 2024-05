Lierne tok føringen da Kvemo satte inn 1-0 etter 13 minutter. To minutter senere ble vondt til verre for Overhalla 2, da Nila Gjertsås Larsen doblet ledelsen for Lierne. Etter 23 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Robin Bergli satte inn 3-0, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Simon Bruvoll Jönsson satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Lierne seks minutter ut i andre omgang, og Kvemo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 et kvarter før full tid. Fem minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-0.

Tok over tredjeplassen

Etter onsdagens kamp ligger Lierne på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Overhalla 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Tore Grong dømte kampen.

I neste runde skal Lierne måle krefter med Namsos 2 22. mai. Overhalla 2 møter Rørvik 28. mai.