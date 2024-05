Etter 22 minutters spill tok Frøya/Lyngbø 2 ledelsen ved Deniel Denis Hasan, men Stall utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Stall sendte Nordhordland 2 i føringen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Samme spiller var uheldig og scoret selvmål for Nordhordland 2 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Jens Hindenes Myklebust sørget for at Nordhordland 2 tok ledelsen igjen med sin scoring åtte minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-2.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Nordhordland 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Frøya/Lyngbø 2 er på åttendeplass med null poeng.

Erlend Nygård Michelsen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordhordland 2 spiller neste kamp mot Nest-Sotra 23. mai, mens Frøya/Lyngbø 2 spiller neste kamp mot Kvernbit 2.