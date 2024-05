Byåsen 2 tok ledelsen da Dahir Yousuf Habib satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Byåsen 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 tre minutter senere. Ruffin Yussuf Nasibu økte til 3-0 for Byåsen 2 etter 35 minutters spill, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Simen Hauger Hanssen satte inn 4-0 for Byåsen 2. David Aune Sørum la på til 5-0 for Byåsen 2 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-5.

Byåsen 2 økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang ble avstanden mellom lagene redusert da Fadil Nouh Khalali reduserte til 1-5. Etter 56 minutter økte avstanden mellom lagene da Adam Ngudja Nasibu satte inn 6-1, og Byåsen 2 rykket ytterligere ifra da A. Nasibu økte ledelsen to minutter senere. Byåsen 2 økte ledelsen da Jo Martin Krüger satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 8-1. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-8.

Adam Ngudja Nasibu (Byåsen 2) og Bernhard Becker Muhle (Utleira) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Det var Utleiras andre nederlag på rad.

Etter tirsdagens kamp er Utleira nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 2 er serieleder med tolv poeng.

Mohammad Isa Shahamat var dommer.

22. mai er det ny kamp for Utleira. Da møter de Tiller 3. Byåsen 2 skal måle krefter med Kvik 2 samme dag.