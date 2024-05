Brodd fikk et forsprang da Aasen satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, men Frede Emanuel Kydland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 32 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Brodd tok ledelsen igjen da Aasen scoret tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-2.

Mandalskameratenes Mathias Wiig Hagen, Marko Culibrk, Fredrik Antvort Soteland og Fredrik Stray Tjaum fikk gult kort. For Brodd fikk Jefferson de Souza, Jonas Habbestad Gjerde, Sander Vik, Ali Kilinc, Mads Bertelsen Sveindal og Øyvind Nilsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Mandalskameratene på 14. plass på tabellen med to poeng, mens Brodd er nummer tre med 14 poeng.

Brage Nygaard var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. mai. Mandalskameratene skal spille mot Sandnes Ulf 2, mens Brodd møter Vindbjart.