Donn tok ledelsen da Vilde Vigger Svensen scoret etter 21 minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Donn 2, da Eline Mykland Svendsen doblet ledelsen for Donn. Julie Sindland Egeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Donn fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang var Marie Flodquist Eldhuset uheldig og laget selvmål for Donn 2. fem minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Egeland satte inn 5-0, og Svendsen økte ledelsen da hun satte inn 6-0 fire minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Donn 2 da Sofie Forså satte inn 1-6-målet. Sju minutter senere fikk Donn 2 straffespark, og 28-åringen scoret fra krittmerket. Fem minutter før slutt la Eira Melbye-Berg på til 7-2 for Donn. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-2.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter fredagens kamp er Donn nummer to på tabellen med seks poeng, mens Donn 2 er på tiendeplass med null poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var kampleder.

I neste runde skal Donn måle krefter med Randesund 2 24. april. Donn 2 møter Otra 26. april.