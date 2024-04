Helle Johanson Lindboe sørget for at Randaberg fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun åtte minutters spill, og H. Lindboe fikk nettsus og doblet ledelsen for Randaberg seks minutter senere. Randaberg økte ledelsen da Tori Solvik Nome satte ballen i nettet etter 15 minutter. Dermed var stillingen 3-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Julie Helgevold Mathisen satte inn 4-0. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 5-0 etter 20 minutters spill. Ett minutt senere reduserte Rennesøy ved Vilde Bråthen Larsen, og Oda Kleppe reduserte til 2-5 for Rennesøy etter 37 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-5.

Straffemål

Mia Charlotte Nilsen la på til 6-2 for Randaberg ett minutt etter pause. Etter 58 minutters spill reduserte Rennesøy da Ane Mjelde Knutsen satte inn 3-6-målet. Randabergs Ragnhild Stokka Hasting scoret på straffe like etterpå. Mjelde Knutsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-7 etter 72 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 4-7.

Randaberg serieleder

Rennesøy har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp er Rennesøy på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Randaberg ligger på førsteplass med sju poeng.

Madad Ahmadi var dommer i kampen.

30. april er det ny kamp for Randaberg. Da møter de Vaulen. Rennesøy skal måle krefter med Madla 2. mai.