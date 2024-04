Spjelkavik fikk en kjempestart på kampen da Ivar Per Lausund Farstad sendte laget sitt i føringen allerede i første minutt, og Spjelkavik var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Noah Ottersen satte inn 2-0. Etter 13 minutter økte avstanden mellom lagene da Seljeset satte inn 3-0 for Spjelkavik, og like etterpå scoret 17-åringen igjen da han gjorde 4-0. William Sigurd Kolseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Spjelkavik etter 25 minutters spill, og Mathias Gangsøy satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 6-0.

Spjelkavik dro ifra

Seljeset laget hattrick da han ordnet 7-0 sju minutter etter sidebytte, og Ottersen la på til 8-0 for Spjelkavik rett etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 8-0.

Spjelkaviks Tobias Lund Reite fikk gult kort. For Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy fikk Lars Giske Skjong og Kristian Rendal Roald gult kort.

Spennende runde i vente

Ian William Elkington var dagens dommer.

20. april er det ny kamp for Spjelkavik. Da møter de Aksla. Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy skal måle krefter med Emblem 22. april.