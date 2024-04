Tiller 2s Benjamin Leonidas Syversen Romero scoret på straffe etter bare sju minutters spill, og fire minutter før hvilen doblet hjemmelaget ved Mohamed Babo Maridi. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Forsvarte ledelsen

Marius Jensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for vertene. Hitra reduserte til 1-3 ved Alex Soboniak ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Tiller 2s Alex Thien-Lac Nguyen pådro seg gult kort. For Hitra fikk Johan Slåttavik Andersen og Ludvik Hestnes gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Odin Wengstad-Halvorsen var kampleder.

Tiller 2 bryner seg på Alvdal 21. april, mens Hitra spiller neste kamp mot Ranheim 2 dagen etter.