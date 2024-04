Casper Larsen Bergland sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter elleve minutters spill, og Finnsnes 2 doblet ledelsen da Kristian Gangsø satte inn 2-0 ni minutter senere. Elisha Mickson Mulumba økte til 3-0 for Finnsnes 2 etter 21 minutter, og Nilsen økte ledelsen for Finnsnes 2 da han satte inn 4-0 like etterpå. Eskil Størker Skjold Meisler reduserte for Ramfjord etter 33 minutters spill. Mulumba scoret igjen da han gjorde 5-1 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Finnsnes 2, og minuttet før full tid var hattricket et faktum for samme mann. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Finnsnes 2s Casper Larsen Bergland fikk gult kort. For Ramfjord fikk Vegard Bjørn Olsen og Hans-Tore Henriksen gult kort.

Spennende runde i vente

Jarle Edvard Evertsen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnsnes 2 spiller neste kamp mot Stakkevollan 27. april, mens Ramfjord prøver seg mot Fløya 2 to dager senere.