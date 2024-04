Jarl Paulsen Sjøvoll sendte Bremnes 2 foran da han satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Daniel Andreassen Aadnesen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og to minutter før slutt scoret Ferkingstad-spilleren igjen da han gjorde 2-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-1.

Tok steg på tabellen

Ferkingstad og Bremnes 2 er nå begge oppe i tre poeng.

I neste runde skal Bremnes 2 måle krefter med Etne 28. april. Ferkingstad møter Skjold/Stegaberg 2. mai.