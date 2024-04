Røros 2 fikk en kjempestart på kampen da Birk Kristiansen sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Røros 2 doblet ledelsen da Sondre Trygstad Bonde satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. Røros 2 rykket ytterligere ifra da Kristian Flønes Sorken økte ledelsen fire minutter senere, og etter 27 minutter økte avstanden mellom lagene da Eric Shizirungu Kazari satte inn 4-0 for Røros 2. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Røros 2 var suverene i andre omgang

Samme lag økte ledelsen da Nils Matheus Bransfjell satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 5-0, og etter 51 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 6-0. Like etterpå økte samme lag ved Isak Aksel Rensberg, og Ivan Arsalan økte ledelsen for Røros 2 da han satte inn 8-0 etter et kvarter av andreomgangen. Garneau Celestin Kabulu satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag to minutter senere, og Bonde scoret sitt andre mål da han gjorde 10-0 etter 61 minutter. Kazari scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 11-0 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-0.

Røros 2 topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Røros 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Nardo 3 ligger på tiendeplass med null poeng.

Dag Edvard Larsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nardo 3 spiller mot Astor 3 1. mai, mens Røros 2 spiller neste kamp mot Astor 3 5. mai.