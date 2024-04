Jonas Aune sendte Trønder-Lyn tidlig i føringen, men Edvard Skogset Haagensen utlignet da han satte inn 1-1. Trønder-Lyn tok ledelsen igjen da O. Aune satte inn 2-1 etter 45 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Fikk marsjordre

Noen minutter etter hvilen fikk Trønder-Lyn straffespark, og O. Aune satte inn 3-1-målet. Trønder-Lyn måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Daniel Fagerbekk fikk marsjordre noen minutter ut i andreomgangen, men O. Aune fikk sitt hattrick tre minutter før slutt. Leon Rene Hansen reduserte til 2-4 for Kolstad tre minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-2.

Jonas Aune (Trønder-Lyn) og Joakim Hvitsand (Kolstad) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Trønder-Lyn på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Kolstad ligger på femteplass med tre poeng.

Mathea Havig var dommer i kampen.

Trønder-Lyn spiller neste kamp mot Tiller 2 28. april, mens Kolstad prøver seg mot Nidelv dagen etter.