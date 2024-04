Randaberg tok ledelsen ved Marius Kleppa Knarvik etter tolv minutters spill. Etter 23 minutter fikk Frøyland straffespark. Sander Elias Tveit scoret 1-1-målet, og Frøyland-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Sikker fra straffemerket

Bjørnar Bråten-Klovning scoret for Frøyland noen minutter ut i andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Etter 65 minutters spill la samme spiller på til 4-1 for Frøyland. Randaberg dunket inn 2-4 fra straffemerket ti minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Frøylands Tobias Risa Fylling fikk gult kort. For Randaberg fikk Tobias Nilsen Goa, Oskar Helland og Knarvik gult kort.

Frøyland klatrer til fjerdeplass

Frøyland og Randaberg har nå begge tre poeng.

Ronald Pettersen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randaberg spiller neste kamp mot Vardeneset 23. april, mens Frøyland bryner seg på Bogafjell 2 dagen etter.