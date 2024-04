En spiller sendte Tynset 3 i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Yared Berhe Habtemichael doblet ledelsen da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Økte ledelsen

Frikk Audin Randen Ramberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tynset 3, og Tynset 3 økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet etter 46 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Tynset 3 rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen sju minutter senere. Jørgen Neslund Samuelshaug reduserte for Alvdal 2 et kvarter før full tid, og Eskil Undseth-Steigen reduserte til 2-5 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-5.

Poengjakten fortsetter

Marius Sundt Brynhildsvoll var dommer i oppgjøret.

Alvdal 2 spiller neste kamp mot Tynset 2 24. april, mens Tynset 3 prøver seg mot Folldal dagen etter.