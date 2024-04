Bremnes 2 tok ledelsen da en av lagets spillere scoret etter kun to minutter, og Lukas Havn fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes 2 etter 18 minutters spill. Lars Gjøsæter Bunes la på til 3-0 for Bremnes 2 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 etter første omgang.

Økte ledelsen

Seks minutter ut i andre omgang reduserte Vegard Ytreland Nes til 1-3 for Avaldsnes, og Isach Solheim-Stange reduserte til 2-3 for Avaldsnes åtte minutter senere. Oliver Samuel Abelsen satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-2.

Isach Solheim-Stange (Avaldsnes G14) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Mehmet Orhan Guner var dommer.

8. april er det ny kamp for Bremnes 2. Da møter de Stegaberg 2. Avaldsnes skal måle krefter med Stegaberg 10. april.