Etter 23 minutter tok Bønes ledelsen ved Eivind Fluge, men Kristoffer Urhaug utlignet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Anders Mørck Gjessing sendte Bønes foran igjen da han satte inn 2-1 ni minutter etter hvilen, og Bønes-spiller Mathias Ringø satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Emil Haaland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Bønes. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Oskar Sundvor Bakr (Bønes) og Ivar Lande (Galgen) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Ramyo Alsasi Mahmoud var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Bønes måle krefter med Fotlandsvåg 12. april. Galgen møter Voss 2 13. april.