Randaberg 2 fikk et forsprang da Randaberg 2s spiller nummer ti satte inn 1-0 etter 22 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Leon Håvarstein Aslaksen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter ut i andreomgangen, og Rennesøys nummer seks sendte Rennesøy foran da han satte inn 2-1 etter 59 minutters spill. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Ny runde - nye muligheter

Roy André Pedersen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rennesøy spiller neste kamp mot Brodd 2 15. april, mens Randaberg 2 prøver seg mot Mastra to dager senere.