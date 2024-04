Jacob Sæther Myrland sendte Byåsen 3 foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og tre minutter før pause doblet Jermund Lund Gjerde ledelsen til Byåsen 3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Byåsen 3 økte ledelsen

Theodor Andreassen økte ledelsen for Byåsen 3 da han satte inn 3-0 etter 58 minutter, og Even Ulf Raaen Jäberg la på til 4-0 for Byåsen 3 fem minutter senere. Seks minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Sigve Gjul reduserte til 1-4. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Byåsen 3 serieleder på tabellen med tre poeng, mens Ørland er nummer ti med null poeng.

Egil Sneeggen var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 16. april. Byåsen 3 skal spille mot Nardo 2, mens Ørland møter Nidelv 2/Utleira 2.