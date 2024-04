Ørsta fikk en kjempestart på kampen da Mali Berg Zetterstrøm sendte laget sitt i ledelsen etter kun tre minutter, men Lilly Hessen Paulsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 37 minutters spill. Ved pause sto det 1-1.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter hvilen. Dermed endte kampen 1-1.

Ny runde - nye muligheter

Øystein Lied Lunde dømte oppgjøret.

18. april skal Aksla/Guard 2 møte Stordal/Ørskog/Skodje, mens Ørsta møter Brattvåg/Norborg/Ravn.