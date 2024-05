Strøm sendte Rosenborg foran da hun satte inn 1-0 etter et kvarters spill, men Adrian Kristensen Aar sørget for balanse i Charlottenlund 2-regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Dominerte etter hvilen

Strøm sørget for at Rosenborg tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter ut i andreomgangen, og Thea Arnegård Kulvik scoret 3-1-målet for Rosenborg etter 63 minutter. Julie Forslund Eliassen økte ledelsen for Rosenborg da hun satte inn 4-1 ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Klatret til åttendeplass

Etter onsdagens kamp er Rosenborg nummer åtte på tabellen med fem poeng, mens Charlottenlund 2 er på sjetteplass med sju poeng.

Henrik Brå var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Charlottenlund 2 spiller neste kamp mot Trond 2 28. mai, mens Rosenborg møter Kattem 2 to dager senere.