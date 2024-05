Ørsta 2 tok ledelsen da Winjevoll scoret etter 25 minutters spill, og Ørsta 2 var på farten igjen fire minutter senere. De doblet ledelsen da Sebastian Aam Hjorthaug satte inn 2-0. Ørsta 2 rykket ytterligere ifra da Winjevoll økte ledelsen noen minutter før sidebytte, og etter 45 minutter la Nicolai Spilde Engelsen på til 4-0. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Publikum fikk mye å juble for

Seks minutter etter hvilen reduserte Sande da Sondre Voksøy Bringsvor satte inn 1-4-målet, og Karl Gerhard Bringsvor reduserte til 2-4 for Sande rett etterpå. Sande reduserte til 3-4 ved Marius Leikanger Gotten etter et kvarter av andreomgangen. Ørsta 2-spiller Tobias Nedreberg satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 5-3, og Håvard Holen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Ørsta 2 etter 78 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-3.

Simen Pettersen (Sande) og Omar Mubarik Ali (Ørsta 2) fikk begge gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Ørsta 2 på førsteplass på tabellen med 14 poeng, mens Sande ligger på ellevteplass med to poeng.

Jørgen Eriksen Arntsberg var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørsta 2 måle krefter med Vanylven, mens Sande møter Hareid 2.