Leonard Helmersen Lein sørget for at Tromsø fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, men Tage Lundell Broks sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kristoffer Kristoffersen Kværnstuen sendte Tromsø i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 19 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Sikret poengdeling

Broks sørget for balanse i Hamna/Skarp-regnskapet da han satte inn 2-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Henrik Stormo Mathisen fikk se det gule kortet.

Beholdt plassen på tabellen

Etter oppgjøret har både Hamna/Skarp og Tromsø ett poeng.

Filip Holmen var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Tromsø. Da møter de Senja. Hamna/Skarp skal måle krefter med Reinen 30. mai.