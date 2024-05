Rune Asphaug sendte Levangerstudentene i føringen da han satte inn 1-0 fire minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Hjemmelaget snudde kampen

Fire minutter etter hvilen utlignet Isak Morken Furre for Egge, og Daniel Viem sendte Egge i føringen etter et kvarter av andreomgangen. Sander Bosnes Brønstad scoret for Egge og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter før slutt, og fem minutter senere økte Egge ledelsen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Egges Arve Revdal pådro seg gult kort. For Levangerstudentene fikk Nikolai Larsen Bartholdsen og Sindre Hernes Henden gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Egge nummer tre på tabellen med 16 poeng, mens Levangerstudentene er på femteplass med tolv poeng.

Rune Lillemark var dommer i kampen.

30. mai er det ny kamp for Egge. Da møter de Fram Skatval. Levangerstudentene skal måle krefter med Namsos samme dag.