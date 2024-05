Fløya 4 tok ledelsen tidlig etter scoring av Trym Eirik Wilhelmsen, men Markus Skogheim sørget for balanse i Lyngen/Karnes 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 24 minutter. M. Wilhelmsen ga laget sitt et forsprang igjen da han satte inn 2-1-målet seks minutter senere, og Vebjørn Elvemo Skare gjorde 3-1 etter 37 minutters spill. Fire minutter senere økte Fløya 4 ved M. Wilhelmsen. Ved pause sto det 1-4.

Økte ledelsen

Robby Varun Veerasingam satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fløya 4. Henrik Halvorsen var uheldig og satte ballen i eget mål for Fløya 4 etter 67 minutter. Abdikafi Abukar Yusuf økte til 6-2 for Fløya 4 etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-6.

Fløya 4s Abdikafi Abukar Yusuf fikk gult kort.

Troner øverst

Etter lørdagens kamp er Lyngen/Karnes 2 nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Fløya 4 er på topp i divisjonen med ni poeng.

Jarle Edvard Evertsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Lyngen/Karnes 2 måle krefter med Skarp 3 1. juni. Fløya 4 møter Hansjordnesbukta 3. juni.