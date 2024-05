Tromsdalen 2 fikk en drømmestart på kampen da Nutnapha Irene Olsen Chot-On sendte laget sitt i føringen etter kun tre minutter, men Luna Marselie Bergland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Tromsdalen 2 fikk et forsprang på nytt da Chot-On satte inn 2-1 ni minutter senere, men Luna Marselie Bergland sørget for balanse i Skjervøy/Nordreisa-regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 19 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 etter første omgang.

Målløs andreomgang

Verken Skjervøy/Nordreisa eller Tromsdalen 2 maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed viste resultattavla 2-2 da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Skjervøy/Nordreisa på sjuendeplass på tabellen med to poeng, mens Tromsdalen 2 er på femteplass med fire poeng.

Hallgeir Eivind Bertelsen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tromsdalen 2 spiller mot Ulfstind 30. mai, mens Skjervøy/Nordreisa spiller neste kamp mot Kvaløya 3 8. juni.