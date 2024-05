Nora Haugmark sendte Verdal i føringen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Mia Stensland Melbye doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter 18 minutters spill. Tre minutter før sidebytte økte Verdal ved Amine Hoem. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-0.

Straffemål

Isa Mari Jørstad Hoseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Verdal fire minutter etter hvilen, og Andrea Holmli økte ledelsen da hun satte inn 5-0 ni minutter senere. Madine Aakerhus Øgstad økte til 6-0 for Verdal etter 62 minutter. Fem minutter før slutt laget samme lag straffespark. Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten scoret fra straffemerket. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Tok over fjerdeplassen

Etter mandagens kamp er Verdal på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten ligger på sjuendeplass med null poeng.

Olav Martin Wibstad var dommer.

I neste runde skal Verdal møte Byåsen, mens Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten møter Steinkjer.