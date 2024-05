Esther Lauritzen Brekke sendte Borg/Tollnes i føringen et kvarter før sidebytte, men Linnea Sanden sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 fire minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Et kvarter før full tid scoret L. Sanden sitt andre mål da hun gjorde 2-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-1.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Treungen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Borg/Tollnes er på tredjeplass med seks poeng.

Tore Aaland var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Treungen spiller neste kamp mot Gulset 22. mai, mens Borg/Tollnes spiller neste kamp mot Skiens Grane.