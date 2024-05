Fosen fikk en drømmeåpning på kampen da Ulrik Bugten sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fire minutter, og Fosens Ola Magnus Riseth scoret på straffe like etterpå. Etter bare ni minutters spill reduserte Strindheim TF 3 da Magnus Trondseth satte inn 1-2-målet. Melum Bjerke scoret for Fosen etter 20 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Etter 45 minutters spill økte Fosen ved 19-åringen. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-1.

Fosen dro ifra

Fosen-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 5-1 etter 65 minutter, og Sindre Elias Kilaas Selbæk la på til 6-1 for hjemmelaget et kvarter før full tid. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-1.

Fosens Mathias Sundet Berg og Manfred Solheim Henrichsen pådro seg gult kort. For Strindheim TF 3 fikk Trondseth gult kort.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp ligger Fosen på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Strindheim TF 3 er på tredjeplass med seks poeng.

Tobias Menes Martinsen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fosen spiller neste kamp mot Tiller 3 28. mai, mens Strindheim TF 3 spiller neste kamp mot Charlottenlund 2.