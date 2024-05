Kvaløya 3 scoret selvmål etter elleve minutter. Tre minutter senere scoret Henna Hallen for Kvaløya 3, og Kvaløya 3 fikk et forsprang da Ingrid Alsvik Sivertsen satte inn 2-1 etter 18 minutters spill. Helene Holma Stenvold sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 fire minutter senere. Tiril Olsen Christensen var uheldig og satte ballen i eget mål for Kvaløya 3 etter 28 minutter. Mathea Konstanse Rismo Johnsen scoret 4-2-målet for Fløya fire minutter senere. Ingrid Alsvik Sivertsen reduserte til 3-4 for Kvaløya 3 etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 4-3.

Fløya holdt stand etter hvilen

Helene Holma Stenvold scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-3 etter 53 minutter. Et kvarter før full tid reduserte Tiril Olsen Christensen til 4-5 for Kvaløya 3. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-4.

Fløya klatrer til fjerdeplass

Det var sesongens første seier for Fløya.

Etter tirsdagens kamp er Fløya på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Kvaløya 3 er nummer åtte med ett poeng.

Peder Fjellstad var dommer i oppgjøret.

Fløya spiller mot Hamna 2 30. mai, mens Kvaløya 3 spiller neste kamp mot Skjervøy/Nordreisa 8. juni.