Kvaløya tok føringen da Johannes Strandskog Jenssen satte inn 1-0 allerede etter seks minutters spill, men Even Magnor Alapnes sørget for balanse i Senja-regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Elias Henriksen Rochmann ga Senja ledelsen et kvarter før sidebytte, og Daniel Matabaro Chirongozi scoret 3-1-målet for Senja ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

Ble utvist

Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for samme lag, og samme spiller (Senja G17) satte inn et straffespark åtte minutter før slutt. Kvaløya ble redusert til ti spillere da Sivert Langstrand Almioni ble vist det røde kortet rett etterpå. To minutter før slutt ble Kvaløyas Preben Ulve Slartmann sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Senjas Fredrik Andreas Bendiksen fikk gult kort. For Kvaløya fikk Dennis Emilian Bryne gult kort.

Senja leder serien

Etter torsdagens kamp er Senja på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kvaløya er nummer fem med ett poeng.

Tom Erik Johannessen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvaløya spiller neste kamp mot Hamna/Skarp 16. mai, mens Senja bryner seg på Reinen 23. mai.