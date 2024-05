Sebastian Casian Odolean ga Radøy ledelsen etter 19 minutter, men William Hansen utlignet for Østsiden Askøy etter 33 minutters spill. Rett etterpå fikk bortelaget straffe. Ole Aabrekk-Sørensen satte inn 2-1-målet, og Fredrik S Pedersen scoret for Østsiden Askøy og sørget for at stillingen var 3-1 etter 37 minutter. Odolean reduserte til 2-3 tre minutter senere, og Radøy utlignet til 3-3 da Scott Alexander Menzies satte ballen i mål noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 3-3.

Fikk marsjordre

Aabrekk-Sørensen (Østsiden Askøy G19) scoret 4-3 fra krittmerket etter et kvarter av andre omgang. Fem minutter før slutt var hattricket et faktum for Odolean. Hjemmelagets Markus Hella ble sendt av banen da han pådro seg sitt andre gule kort like etterpå. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-4.

Herman Dræge fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Radøy på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Østsiden Askøy er på andreplass med elleve poeng.

Martin Dirks Mongstad var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Radøy måle krefter med Varegg, mens Østsiden Askøy møter Varegg.