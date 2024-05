Ranheim tok ledelsen da Hammer satte inn 1-0 etter 20 minutter, og Ranheim-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 etter 33 minutters spill. Linnea Høyem Haukland reduserte til 1-2 fire minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Var suverene i andre omgang

To minutter etter hvilen fullførte Hammer sitt hattrick, og Ranheim økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 4-1. Nora Elise Green Ovesen reduserte for Verdal/Inderøy ti minutter senere. Melina Sletten økte til 5-2 for Ranheim da det var spilt en halv time i andre omgang, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Eirin Øverkil Vie satte inn 6-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Ny runde - nye muligheter

Etter onsdagens kamp er Ranheim på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Verdal/Inderøy er nummer fem med tre poeng.

Ayub Essa Hamud var kampleder.

I neste runde skal Verdal/Inderøy måle krefter med Steinkjer 22. mai. Ranheim møter Steinkjer 1. juni.