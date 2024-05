Flekkefjord tok ledelsen da Joachim Årstad Gursli scoret etter bare ti minutter, men ti minutter senere utlignet Ruslan Parfan for Mandalskameratene. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Direkte rødt kort til Mandalskameratene

Mandalskameratenes Tobias Ramsland Møll pådro seg rødt kort noen minutter etter sidebytte, og Jesper Evert Kongevold Svad sendte Flekkefjord i føringen på nytt noen minutter ut i andre omgang. Franchesco Weldab Reka utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål ti minutter ut i andreomgangen. Patrick Alsvik sørget for at hjemmelaget tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før slutt, men Yuel Amanuel Tsegay utlignet da han satte inn 3-3 fem minutter senere. Samme lag tok ledelsen på nytt ved Abdi Kadir Eda tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-3.

Flekkefjords Thomas Jansson fikk gult kort. For Mandalskameratene fikk Reka, Marcus Glesne (strøket), Tsegay og Robel Tesfaldet Kidane gult kort.

Mandalskameratene leder serien

Etter søndagens kamp er Flekkefjord på fjerdeplass på tabellen med 14 poeng, mens Mandalskameratene er på førsteplass med 18 poeng.

Frank Gilbertson var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Mandalskameratene måle krefter med Grane Arendal 15. mai. Flekkefjord møter Greipstad 20. mai.