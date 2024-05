Ingrid Maria Gjerdsbakk Hovelsrud sendte Aksla/Rollon/Guard i føringen etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Aksla / Rollon / Guard holdt unna

En av lagets spillere sørget for balanse i Blindheim-regnskapet da hun satte inn 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Bang sendte Aksla/Rollon/Guard i ledelsen igjen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Aksla/Rollon/Guard på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Blindheim er nummer fire med sju poeng.

Mats Klakegg Skog var dommer i kampen.

I neste runde skal Aksla/Rollon/Guard måle krefter med Hødd 26. mai, mens Blindheim møter Ørsta samme dag.