Malin Vestby Holthe sendte Hei i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 33 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Dominerte etter hvilen

Etter 50 minutter doblet Hei ved Lykke Larønningen Glittum, og Tomine Kaasa Sælid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hei etter 67 minutters spill. Adeline Horten Solberg la på til 4-0 for Hei tre minutter senere, og Amalie Wold satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for gjestene. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-5.

Mye å se fram til neste runde

Zakaria Haave Sharchara dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. mai. Urædd skal spille mot Fossum Skien/Gjerpen, mens Hei møter Åfoss.