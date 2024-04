Erica Måøy Sæther sendte Steinkjer tidlig i føringen, og Steinkjer doblet ledelsen da Holmvik satte inn 2-0 allerede etter sju minutter. Steinkjer rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 18 minutters spill, og Silje Oslo Jule økte til 4-0 for Steinkjer to minutter senere. Etter 21 minutter vartet Holmvik opp med hattrick. Ti minutter senere reduserte Verdal da Oda Aune satte inn 1-5-målet. Holmvik scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 6-1 etter 32 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Dominerte andre omgang

Steinkjer-angriperen scoret igjen da hun gjorde 7-1 etter 53 minutter, og et kvarter før full tid økte Steinkjer ved Jule. Fem minutter senere fullførte Steinkjer-angriperen sitt hattrick, og Sara Holberg Holstad økte ledelsen da hun satte inn 10-1 seks minutter før slutt. Sæther la på til 11-1 for hjemmelaget like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 11-1.

Ella Nilsen Walberg fikk se det gule kortet.

Steinkjer leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Steinkjer på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Verdal er på sjuendeplass med null poeng.

Rohan Kavaleri var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer måle krefter med Ranheim, mens Verdal møter Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten.