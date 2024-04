Etter 16 minutter fikk Trygg/Lade straffespark, og Isaksen scoret fra krittmerket. Noel Nuth Pedersen sørget for balanse i Freidig 2-regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Isaksen sørget for at Trygg/Lade tok ledelsen igjen med sin scoring etter 23 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 til pause.

Hjemmelaget dro ifra

Sigurd Mikal Nordmeland utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 61 minutter. Isaksen fikk sitt hattrick tre minutter før slutt, og ett minutt før full tid scoret samme spiller igjen da han gjorde 4-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-2.

Edvard Leidland Stokke og Isaksen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter kampen står både Trygg/Lade og Freidig 2 med seks poeng.

Riad Faisal Darwich var dommer.

I neste runde skal Trygg/Lade måle krefter med Selbu 7. mai. Freidig 2 møter Ranheim 2 8. mai.