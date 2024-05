Birk Finmark Stokstad ga Pors ledelsen etter 27 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Ulrik Halvorsen (Urædd G19) scoret på straffe tre minutter etter hvilen. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, tok Pors ledelsen på nytt ved Nicolai Torskeberg. Gustav Grandalen Sveen scoret for Pors to minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Matias Maxim Evensen økte ledelsen for Pors da han satte inn 4-1 minuttet før full tid. Urædd reduserte til 2-4 ved Jonas Myhre Pedersen like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Torjus Tellefsen Haugland (Pors G19) og Sindre Andreassen (Urædd G19) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen står både Pors og Urædd med seks poeng.

Ako Mardin dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Pors prøver seg mot Kragerø 9. mai, mens Urædd spiller neste kamp mot Notodden 7. juni.