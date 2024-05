Nord fikk kampens første mål etter bare fire minutter da Frida Ådnesen Lone satte ballen i nettet, og Helena Stange Bøe doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Allerede etter ti minutters spill la Emilie Landsverk Mikkelsen på til 3-0 for Nord, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Kia Halvorsen Nesse satte inn 4-0 for Nord. Frida Ådnesen Lone satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før hvilen, og Bøe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Nord. Ved pause var stillingen 6-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Mikkelsen økte til 7-0 for samme lag etter et kvarter av andreomgangen, og Alice Pettersen Stangeland økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 8-0 åtte minutter senere. Kia Halvorsen Nesse scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 et kvarter før full tid. Etter 80 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Martine Myklebust reduserte til 1-9. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-1.

Ny runde - nye muligheter

Etter torsdagens kamp er Nord nummer to på tabellen med ni poeng, mens Rosendal er på femteplass med tre poeng.

Marcel Felecian var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nord bryner seg på Trio 7. mai, mens Rosendal spiller neste kamp mot Trott/Solid/Stord 15.